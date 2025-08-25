تعليمات لمتعاملي “النقال” بضمان تغطية محاور الطرقات

بعد تسجيل غياب الشبكة بعدد منها

وجه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، الإثنين، خلال زيارة عمل وتفقد لولاية البيض، تعليمات صارمة لمتعاملي الهاتف النقال من أجل العمل والاستثمار في ربط محاور الطرقات على المستوى الوطني بشبكة الهاتف النقال والالتزام التام بدفاتر الشروط ورخص الاستغلال.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن زروقي تأكيده “تسجيل نقص وانعدام في التغطية بشبكة الهاتف النقال عبر عدد من محاور الطرقات لبعض متعاملي الهاتف النقال وهو أمر غير مقبول وغير مسموح به وعلى جميع هؤلاء المتعاملين الاستثمار في ربط محاور الطرقات بخدمة الهاتف النقال كما ينص عليه دفتر الشروط ورخص استغلال شبكة الهاتف النقال”.

وأضاف أنه سيتم توجيه إنذارات لهؤلاء المتعاملين من طرف سلطة الاتصالات السلكية واللاسلكية “من أجل العمل على تعزيز الخدمة في الطرقات” خاصة مع تسجيل العديد من الحوادث المرورية، حيث تسمح تغطية الهاتف النقال عبر الطرقات بإنقاذ أرواح من خلال التبليغ عنها في أوقات وجيزة.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم في هذا الصدد الأسبوع القادم عقد اجتماع مع مختلف متعاملي الهاتف النقال بعدما تم الأسبوع الماضي عقد اجتماع مع سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية للوقوف على هذه الاختلالات المسجلة في التغطية بشبكة الهاتف النقال عبر الطرقات.

كما أضاف الوزير أنه تم مؤخرا إيفاد فرق ميدانية لمراقبة التغطية على محاور الطرقات السريعة والرئيسية على غرار الطريق السيار شرق-غرب وشمال-جنوب، حيث إن بعض المناطق الجنوبية تحتاج إلى دعم وتغطية أكثر بالشبكة.

وقد أمر متعاملي الهاتف النقال “بتدارك هذه الاختلالات” لتفادي العقوبات القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط ورخص الاستغلال. كما ألزم الوزير متعاملي الهاتف النقال كذلك بتعميم الخدمة الشاملة وتنفيذ برامجهم في الآجال المحددة في دفتر الشروط، وتمكين المواطنين من الاستفادة من التغطية بشبكة الهاتف النقال بمن فيهم المواطنون بالمناطق النائية.

وفيما يخص قطاع البريد، فقد كشف الوزير أنه وضمن الخطة التكميلية لسنة 2025 يتم التحضير لاقتناء 1000 موزع آلي للنقود والتي سيتم توزيعها على جميع ولايات الوطن والتي ستسمح بتقديم خدمة سحب وإيداع النقود آليا، حيث ينتظر في هذا الصدد استلام ونشر 600 جهاز من هذه الموزعات الآلية قبل نهاية السنة أو بدايتها.

ووفقا لذات المصدر فإنه ستصبح جميع الموزعات الآلية للنقود مزودة بخدمة سحب وإيداع النقود آليا وذلك ضمن استراتيجية القطاع الساعية إلى إخراج المواطن من مراكز البريد إلى الموزعات الآلية للنقود وإلى ماكنات الدفع الإلكتروني مما سيساهم في تخفيف الضغط عن عمال البريد وتقريب خدمات البريد من المواطن.