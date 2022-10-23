تعليمات لمراقبة الخرسانة المستعملة في الترقوي المدعم

تشترط مطابقتها مع معايير مخابر المعاينة

وجهت الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء تعليمات تقضي بضرورة مراقبة نوعية الخرسانة المستعملة في المشاريع السكنية الخاصة بالسكن الترقوي المدعم، وذلك لقطع الطريق أمام تسجيل أي اختلالات، لاسيما بعد ما سُجل في وقت سابق تجاوز في نوعية بنايات الترقية العقارية، والتي فضحتها العام الماضي الأمطار المتساقطة بعد ما انهارت أجزاء منها.

ونبهت مراسلة رسمية من مديرية السكن إلى المرقّين العقاريين على ضرورة احترام قواعد تنفيذ بناء أشغال المنشآت بالإسمنت المسلح، وذلك وفق ما يحدده القانون الذي ينص على أن يتم إبرام عقد بين المقاول ومخبر جودة الخرسانة الذي يتحمل كل أعباء الجودة وقياساتها ويقع على عاتقه أخذ كل العينات مع إعداد محضر لذلك.

وذكرت المراسلة المرقين العقاريين أن عينات الخرسانة التي تقبلها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية هي تلك التي يوافق عليها المخبر فقط.

وفي سياق آخر، وتحسبا لعملية توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر القادم، سرّع ولاة الجمهورية عبر مختلف الولايات من اجتماعات العمل لدراسة المشاريع السكنية التي ستوزع بالمناسبة، كما تم تكثيف الخرجات الميدانية والمعاينة من طرف لجان مراقبة نوعية الأشغال السكنية بمختلف الصيغ، وتحضيرا للبرنامج الولائي لتوزيع السكنات خلال سنة 2022، من أجل الوقوف على مدى جاهزية السكنات المزمع توزيعها.

وقد أعطيت تعليمات لبداية نشر قوائم المستفيدين لاستكمال جميع التحقيقات ودراسة الطعون المقدمة قبل الفاتح نوفمبر بالنسبة للبلديات التي أعدت قائمة المستفيدين ولم تنشرها بعد.

وتسعى الحكومة إلى حل أزمة السكن عبر العديد من الإجراءات، معلنة عن تسليم 32 ألف وحدة سكنية جديدة تزامنا وعيد الثورة.