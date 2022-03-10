تعليمة بنك الجزائر حول التمويل الخارجي للاستثمارات.. الوزير ياسين وليد يوضح

قدم الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، توضيحا حول التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بالتمويل الخارجي للاستثمارات.

وأشار الوزير، الخميس، في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن “هذه التعليمة لا علاقة لها بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر ولن تشكل أي عائق في حالة ما تمكنت شركة ناشئة من الحصول على استثمارات من طرف أجانب، بالعكس فالإجراءات الأخيرة التي عرفتها الجزائر تشجع الإستثمارات الأجنبية (كحذف قاعدة 51/49 و حق الشفعة)”.

وتابع الوزير قائلا “هذه التعليمة تخص فقط الإستدانة من المؤسسات المالية الدولية (المتعددة الأطراف)”.

بنك الجزائر: التمويل الخارجي للاستثمارات ممنوع إلا بترخيص

ويوم 8 مارس 2022، أكد بنك الجزائر في مذكرة موجهة للبنوك والمؤسسات المالية، أن الاستفادة من التمويلات الخارجية الموجّهة للاستثمار، ستكون حصرا للمشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني. وذلك بعد الحصول على رأي السلطات المختصة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. فقد أوضح بنك الجزائر في هذه المذكرة المؤرخة في 6 مارس الجاري أنّه “بمقتضى احكام المادة 108 من قانون 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019. المتضمن قانون المالية 2020. فإن المشاريع الاستراتيجية و المهيكلة للاقتصاد الوطني هي وحدها المرخّصة للحصول على التمويلات الخارجية لدى مؤسسات مالية دولية تنموية. و ذلك بعد الحصول على رأي السلطات المختصة”.

وتابعت مذكرة بنك الجزائر أنّ “كل مساعدة خارجية، مهما كانت طبيعتها، لا تندرج في هذا الإطار، ستعتبر مديونية خارجية ومحظورة”.

“وعليه، فقد تم لفت انتباه البنوك و المؤسسات المالية إلى الضرورة الملحة للسهر على الاحترام الصارم للشروط القانونية. فيما يخص موضوع التمويلات الخارجية للاستثمارات”، تضيف المذكرة.