قصد شرح الأسئلة دون إنجازها

سمحت وزارة التربية الوطنية بتوسيع مرافقة الأولياء لأبنائهم المتمدرسين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما المصابين باضطراب التوحد، إلى غاية قاعات الامتحانات خلال فترة الفروض والاختبارات، وذلك قصد شرح الأسئلة لهم أو شرح المطلوب منهم دون الإملاء لهم الإجابة أو إنجاز التمارين بدلا عنهم .

ويهدف هذا الإجراء الخاص حسب تعليمة صادرة في 24 نوفمبر الجاري تحت رقم 204 من مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص التابعة لوزارة التربية الوطنية، موجهة لمديري التربية بالولايات، إلى تمكين فئة الأطفال المتمدرسين من ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما المصابين باضطراب التوحد من التمتع بحقهم الدستوري في التمدرس واستفادتهم من نفس حظوظ التربية والتعليم كباقي الأطفال الأسوياء، حيث تسعى وزارة التربية الوطنية في هذا الشأن لتحسين التكفل البيداغوجي لهذه الفئة من التلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية وتحقيق مسار تعلم مستمر وفعال لهم دون حواجز .

وسمحت وزارة التربية الوطنية في هذا الإطار، وتنفيذا لتعليمة الوزير الأول رقم 141 المؤرخة في 9 سبتمبر 2021، المتعلقة بالدخول المدرسي للأطفال المصابين باضطراب التوحد، بتوسيع المرافقة المدرسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما المصابين منهم باضطراب التوحد من طرف الأولياء، لتشمل مرافقة التلميذ في إنجاز الفروض والاختبارات داخل الأقسام المدرسية في فترة الامتحانات، على غرار شرح الأسئلة لهم وتبيان ما هو مطلوب منهم، دون الإملاء على التلميذ الإجابة أو إنجاز التمارين بدلا منه من طرف المرافق .