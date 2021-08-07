تعليمة تنظيمية لفرملة التجاوزات وتصفية الحسابات

قيادة المركزية النقابية تعترف بوجودها

أصدرت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين تعليمة مستعجلة لإنهاء ممارسات حقبة سيدي السعيد في التنظيم النقابي الأكبر في البلاد، على علاقة بالتعسف في فصل وتوقيف النقابيين وتمديد عهدات النقابات والاتحادات والفدراليات خارج الآجال الانتخابية القانونية.

وجاء في تعليمة نظامية رقم 02 موقعة باسم الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة اطلعت “الشروق” على نسخة منها أن التعليمة تهدف للالتزام بالممارسات الإيجابية والمنصفة التي تكفل العمل النقابي المنظم والصارم، ووقوفا على بعض التجاوزات على مستوى الهيئات الأفقية والعمودية، على غرار إصدار عقوبات التوقيف دون إعلام المركزية النقابية، وتمديد العهدات النقابية بصفة غير قانونية وإنشاء لجان تحضير المؤتمرات أو الندوات التجديدية لتدوم أكثر من العهدة النقابية.

وأضافت التعليمة، ان القيادة تعلم كافة الاتحادات المحلية والولائية وكل الاتحادات الوطنية ونقابات المؤسسات والنقابات الوطنية، بأنه يستوجب عليهم الالتزام باحترام مدة العهدة الانتخابية طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وإعلام قسم التنظيم للمركزية النقابية بأي توقيف يتم وفي يومه مع إرسال نسخة قرار التوقيف لقسم التنظيم مصحوبة بالتبريرات الضرورية.

وشددت التعليمة النظامية على الحرص على عدم عرقلة سير الإجراءات التنظيمية المعتادة وتسهيلها في جميع المسويات.

ووفق التعليمة تتم بصفة خاصة عملية إنشاء لجان تحضير المؤتمرات والندوات للهيئات النقابية منتهية العهدة، وذلك لفترة محدودة لفترة لا تتجاوز 3 اشهر وتقديم طلب للمركزية النقابية للموافقة عليه في حالات الاستثناء.

وختمت المراسلة بعبارة تحذيرية لمخالفيها وقالت “أولي عناية كبيرة للاهتمام بمحتوى التعليمة وعلى جميع هيئات الاتحاد الالتزام بها والحرص على تطبيقها، كما أحذر جديا مما يترتب عن مخالفيها من تداعيات”.

وسادت ممارسات في حقبة الأمين العام السابق للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد حسب شهادات قيادات ونقابيين في الاتحاد وتحولت في عديد الحالات إلى تصفية حسابات وعمليات انتقامية، وكثيرا ما سادت الولاءات بدل الكفاءة في شغل المناصب النقابية وعمليات الفصل والتوقيف، كما انتشرت ظاهرة انتهاء عهدات عديد النقابات والاتحادات والفدراليات، وبقائها في حالة نشاط خارج الآجال القانونية للعهدة الانتخابية، على غرار نقابة الجوية الجزائرية الحالية التي انتهت عهدتها عام 2017.