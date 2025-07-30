تعليمة جديدة للبنوك لتخفيف إجراءات ملفات الاستيراد

تأشيرة وزارة التجارة الخارجية تكفي في طلبات التجهيز والتسيير

أصدرت الجمعية المهنية للبنوك تعليمة جديدة بخصوص الاستيراد للتجهيز والتسيير، تُلزم البنوك بقبول برامج استيراد بتأشيرة وزارة التجارة فقط، وذلك في إطار تسهيل إجراءات الاستيراد وتجاوز العراقيل الإدارية التي تواجه بعض المتعاملين.

وحسب تعليمة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، صادرة بتاريخ 29 جويلية 2025، تحمل ترقيم 550/2025، اطلعت عليها “الشروق”، فقد دعت الجمعية المديرين العامين للبنوك إلى قبول البرامج التوقعية للاستيراد التي تحمل فقط تأشيرة مصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ضمن ملفات التوطين البنكي.

وأوضحت الجمعية أنها تلقت مراسلة من الأمين العام لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مؤرخة في 28 جويلية 2025 تحت رقم 594/M.C.E.P.E/SG/2025، تفيد بأن بعض المتعاملين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة برنامجهم التوقعي للاستيراد من القطاعات المعنية بهم، وأن الوزارة وضعت بريداً إلكترونياً تحت تصرف هذه الفئة.

وفي هذا السياق، طلبت الجمعية من البنوك “إعطاء التعليمات لمصالحها المعنية من أجل قبول البرنامج التوقعي للاستيراد الذي يحمل فقط تأشيرة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ضمن ملف التوطين البنكي”.