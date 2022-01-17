تعليمة زوخ تهدد متقاعدي التربية بالطرد من السكن الوظيفي

يطالبون بقرار التمليك باعتبارها قابلة للتنازل

استنكرت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، الاستغلال الذي وصفته بالسيئ للتعليمة الولائية المؤرخة في 2015، حول استرجاع السكنات الوظيفية “الإلزامية”، والتي كانت سببا في طرد عديد المتقاعدين إلى الشارع دون وجه حق، رغم أنهم يشغلون سكنات وظيفية قابلة للتنازل بقوة القانون.

وأوضحت التنسيقية بأن عددا كبيرا من عمال قطاع التربية المتقاعدين قد كان مصيرهم الطرد إلى الشارع من سكناتهم الوظيفية رغم أنهم أفنوا حياتهم خدمة التربية والتعليم، بسبب التعليمة الولائية الصادرة في الـ3 نوفمبر 2015 عن والي الجزائر الأسبق عبد القادر زوخ، حول استرجاع السكنات الوظيفية الإلزامية أي “الواقعة داخل المدارس”، جرّاء استغلالها السيئ من قبل بعض المسؤولين المحليين على مستوى الدوائر الإدارية والمجالس الشعبية البلدية، حيث اتضح بأنهم لا يفرقون على الإطلاق بين السكنات الوظيفية الإلزامية الواقعة بداخل الحرم المدرسي، والسكنات الوظيفية غير الإلزامية والواقعة خارج المؤسسة التربوية والقابلة للتنازل، بسبب وقوعهم في فخ التفسير الخطأ لذات التعليمة، حيث قاموا بتكييفها حسب “هواهم”، للحصول على أهداف تخدم مصالحهم الشخصية، وتناسوا أنهم انتهكوا بتصرفاتهم حرمة القانون بإهانة المتقاعدين والإساءة إليهم، إما بتنفيذ قرارات الطرد التعسفي أو بالمتابعات القضائية والتهديدات، فيما تأسفت من كون التعليمة لا تزال سارية المفعول إلى حد الساعة دون تعديل.

وفي نفس السياق، التمست التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين من وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، التدخل لاستصدار التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارات السكن والمالية والفلاحة والداخلية، المتضمنة تسوية ملكية المساكن والتجهيزات العمومية بمختلف الصيغ، بما فيها المرافق العمومية كالمدارس، أي “السكنات الوظيفية الواقعة خارج الحرم المدرسي”، وتوزيعها على المصالح المعنية، لكي يتسنى لهم الحصول على “عقود الملكية” التي انتظروها منذ أمد بعيد، على اعتبار أنهم يشغلون سكنات وظيفية قابلة للتنازل بقوة القانون، فيما شددت على أن تعليمة وزارة السكن ستحل مشكلة الآلاف من متقاعدي التربية المهددين بالطرد إلى الشارع.