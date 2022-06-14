تعليمة من وزارة التعليم العالي للجامعات بإلغاء صفقات اقتناء الكتب

لإنقاذ الـ "سيريست" من الإفلاس

فوجئ ناشرون ومديرو جامعات بالتعليمة التي أصدرتها مديرية المالية في وزارة التعليم العالي، والتي تطلب من الجامعات إيقاف عمليات اقتناء الكتب من الناشرين بعدما تم تنظيم عشرات المعارض المتخصّصة في الكتاب الجامعي وتحضير الطلبيات من المكتبات الرئيسية ومكتبات الكليات. وألزمت التعليمة التي – حصلت “الشروق” على نسخة منها – مديري الجامعات بالاكتفاء بالاقتناء من الأرضية الالكترونية التابعة لـCERIST فقط.

وحسب ما توفر للشروق من معلومات فإن قرار مديرية المالية التابعة لوزارة التعليم العالي لمديري الجامعات بغرض إنقاذ مؤسسة “السيريست” من الصعوبات المالية والتقليل من حجم المديونية التي تعرفها هذه المؤسسة التابعة للتعليم العالي.

غير أن الأرضية الإلكترونية التي تحدثت عنها تعليمة مديرية المالية لوزارة التعليم العالي تعاني هي الأخرى من نقص كبير ومحدودية في بعض التخصّصات على غرار الأدب والقانون وغيرها.

ورفع عدد من مديري الجامعات انشغالا بهذا الصدد للوزارة الوصية قصد إعادة النظر في التعليمة، خاصة وأن عددا كبيرا من المؤسسات الجامعية خصّصت مبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان لأزيد من خمس ملايير سنتيم لتجديد مخزونها من الكتب والمؤلفات، وهذا بعد أن عرفت الجامعات عقد معارض كتب في عديد ولايات الوطن على غرار قسنطينة، وسطيف ومستغانم في ماي الماضي في إطار الاحتفال بعيد الطالب. وعرفت تلك المعارض مشاركة قياسية للناشرين وسمحت للجان الاقتناءات بالجامعات بتحديد احتياجات المؤسسات الجامعية والشروع في التحضير لصفقات الاقتناء. كما سمحت هذه العملية بالذهاب نحو تجديد مخزون الكتب والمنشورات والمؤلفات كون المؤسسات الجامعية لم تعرف عملية اقتناء بهذا الحجم منذ سنوات.

وكانت أيضا هذه العملية ستسمح للناشرين بالتنفس نوعا ما خاصة وأنها تأتي في ظل الأزمة التي تضرب القطاع الذي ما يزال يعاني من تداعيات كورونا إضافة إلى المشاكل القديمة وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الورق والمادة الأولية وغياب سوق وطني للكتاب في ظل تراجع شبكة المكتبات المحلية وضعف تنافسية الكتاب الجزائري خارجيا.