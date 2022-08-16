تعليمة وزارية “هامّة” تحسّبا لموسم العواصف والأمطار الغزيرة

وجّهت وزارة الأشغال العمومية يوم الإثنين، تعليمة إلى مديرياتها الولائية عبر التراب الوطني، وإلى الجزائرية للطرق السيّارة، بصيانة نظام الصرف على مستوى الطرق والطرق السيّارة، تحسّبا لموسم العواصف والأمطار الغزيرة.

وجاء في التعليمة الوزارية:”مع اقتراب موسم العواصف والأمطار الأولى، فإن مدراء الأشغال العمومية مكلّفون من دون تأخير، بتنظيم عمليات تفتيش أنظمة صرف المياه لشبكة الطرق.

كما كلّفت الوزارة مدراءها الولائيين بالشروع في “عمليات الصيانة الدورية لنظام صرف المياه، ضمانا لسلامة مستخدمي الطريق، وحفاظا على قارعة الطريق والمناطق المحيطة بها”.

ودعت التعليمة إلى إشراك الجماعات المحلية في تقديم المساعدة الفنية اللازمة، للتعامل مع حالات اضطراب حركة المرور، والإزعاج الناجم عن ركود مياه الأمطار.