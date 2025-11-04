تعليم السياقة.. منصة رقمية شاملة و1000 سؤال بانتظار المترشحين

حسب مركز "سيريست" المشروع دخل مرحلة التجارب الأولية

شرعت المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، في إجراء التجارب الأولية المتعلقة برقمنة تعليم السياقة في الجزائر، بعد سنوات من الدراسة والبحث، ضمّت إطارات من المندوبية ونظرائهم من مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني “سيريست”.

وفي تصريحات لموقع “الشروق أونلاين”، أكد المدير العام لمركز “سيريست”، زهير مختاري، على إنهاء المركز مهمة إعداد منصة رقمية خاصة بمجال تعليم السياقة في الجزائر وتسليمها للمندوبية من أجل إخضاعها للتجارب الأولية قبل إدخالها الخدمة وتعميمها على باقي فروعها المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن.

قاعدة بيانات شاملة تضم كافة مهنيي القطاع

وحول هذه المنصة الرقمية وما تتضمنه من خصائص، كشف الإطار في مركز “سيريست” والمسؤول عن إعداد هذا المشروع، عز الدين معريش، لـ”الشروق أونلاين”، أن “هذه المنصة الرقمية تعتبر قاعدة بيانات شاملة تضم كافة المعطيات الأساسية الخاصة بمدارس تعليم السياقة سواء ما تعلق بالمقرات أو السيارات أو الموظفين، وكذا ملفات المترشحين، كما تتضمن المنصة المعلومات الأساسية الخاصة بمفتشي السياقة”، وذلك لتجنّب كل التلاعبات القائمة في هذا المجال أبرزها منح الرخصة بالوساطة لفئات غير مؤهلة لقيادة السيارة.

دفع ملفات المترشحين يكون بشكل رقمي

ومن إيجابيات هذه المنصة الرقمية، السماح لمدراء تعليم السياقة، دفع ملفات المترشحين في المنصة عبر خاصية التصوير الرقمي “scan” وإرسالها إلى المندوب الولائي للاطلاع عليها، وفي حال وجود خلل في الملف، يستطيع صاحب المدرسة تعديله وإعادة إرساله من جديد، ليتم بعد ذلك تحديد موعد للمترشح من أجل اجتياز امتحان قانون المرور.

امتحانات الـ”كود” في القاعة و1000 سؤال بانتظار المترشحين

وبخصوص امتحان قانون المرور، والمقرّر إجراؤه في مراكز خاصة ومغلقة، وأمام أجهزة كمبيوتر، كشف معريش، عن إدراج نحو 1000 سؤال مقسمٍ على ثماني (08) محاور رئيسية، في المنصة الرقمية المقدّمة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، بحيث تتولّى أجهزة الكمبيوتر وبطريقة عشوائية تقديم باقة الأسئلة لمترشحي هذا الامتحان، من أجل الإجابة عليها قبل تحديد النتيجة النهائية التي تسمح لهم بالانتقال إلى الامتحان الثاني “كرينو” أو إعادة الامتحان الأول “كود”.

مرافقة مستمرة لتطوير المنصة الرقمية

وأكدّ المتحدّث، على اعتزام مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني “سيريست”، مرافقة المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات، لتطوير هذه المنصة الأولى من نوعها في الجزائر منذ الاستقلال وتحديثها وصيانتها بشكل دوريّ ومستمر، وذلك قصد إنجاح هذا المشروع الضخم واستمراره لفترات أطول.