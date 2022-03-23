أساتذة جزائريون لتعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا

سيقوم أساتذة جزائريون بالانتقال إلى فرنسا للعمل في تدريس اللغة العربية كلغّة حيّة في المدارس الابتدائية هناك.

جاء هذا في مرسوم تنفيذي يتضمّن إنشاء مصلحة جديدة لتعليم اللغة العربية بفرنسا، على مستوى السفارة الجزائرية بباريس.

المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 مارس 2022، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 18 ). ينصّ على إنشاء مصلحة مكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، توضع لدى سفارة الجزائر في باريس، ويسيّرها رئيس مصلحة، يعيّنه وزير التربية الوطنية.

وستتولى المصلحة الجديدة “مهمة ضمان تنفيذ تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا، كلغة حيّة، في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية”.

وستكلّف المصلحة بوضع أساتذة جزائريين يتمّ توظيفهم للقيام بهذه المهمة، تحت تصرّف المديريات الأكاديمية الفرنسية.

كما تساهم المصلحة في “تصميم وإعداد أدوات بيداغوجية استنادا على العناصر الثقافية الجزائرية المتوافقة مع سنّ التلاميذ وتنوّعهم”.

إلى جانب ذلك، تبادر المصلحة الجديدة “بأي عمل من شأنه ترقية وتثمين تعليم اللغة

العربية لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا”.

وفي الجانب البيداغوجي، سيقع على عاتق المصلحة “منح شهادات المستوى الأول في اللغة العربية لتلاميذ الطور المتوسط الثاني في النظام التعليمي الفرنسي. المعادل للسنة

الخامسة من التعليم الابتدائي في النظام الجزائري”.