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الجزائر

تعليم عالي.. أول عملية انتخاب إلكترونية للجان البيداغوجية للعلوم الطبية (صور)

الشروق أونلاين
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تعليم عالي.. أول عملية انتخاب إلكترونية للجان البيداغوجية للعلوم الطبية (صور)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يشرف على أول عملية انتخاب إلكترونية

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، يوم الإثنين، على أول عملية انتخاب إلكتروني لأعضاء مكاتب اللجان الوطنية البيداغوجية للتخصصات في العلوم الطبية.

وأفاد بيان وزارة التعليم العالي عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن هذه العملية تندرج في إطار “الرقمي في الكل”. حيث “تعتبر خطوة أخرى في مجال إقتصاد المعلومة”.

ولاقت هذه العملية “استحسان جميع المشاركين وتميزت بحضور ممثلين عن الندوات الجهوية وممثلين عن نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين”. يضيف ذات البيان.

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