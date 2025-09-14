-- -- -- / -- -- --
تعليم عالي: استحداث مساري تكوين في القانون بالإنجليزية

تعليم عالي: استحداث مساري تكوين في القانون بالإنجليزية
وزارة التعليم العالي
جانب من الزيارة.

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، صباح اليوم الأحد 14 سبتمبر، بزيارة كلية الحقوق، وكلية العلوم الإسلامية، لجامعة الجزائر “1”.

ووفقا لما نشره الوزير على صفحته في فيسبوك وجه الوزير، إستحداث مسار التكوين في تخصص قانون دولي، حقوق إنسان، باللغة الإنجليزية كلغة تدريس، إضافة إلى تمديد أوقات التدريس والنشاطات البيداغوجية، المقاولاتية  إلى الساعة العاشرة ليلا.

كما وجه الوزير كذلك استكمال كامل الترتيبات لاستقبال طلبة العلوم الإسلامية في أحسن الظروف، وتحسين البيئة التعليمية داخل المؤسسة من خلال تعزيز الرقمنة.

