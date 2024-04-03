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الجزائر

تعليم عالي: تسجيل كثر من 2000 طلب براءة اختراع خلال 6 أشهر

الشروق أونلاين
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تعليم عالي: تسجيل كثر من 2000 طلب براءة اختراع خلال 6 أشهر

كشف عبد الجبار داودي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ولأول مرة سجلت الجزائر في ظرف 6 أشهر أكثر من 2000 طلب براءة اختراع.

وفي كلمة له خلال الندوة التي نظمتها إذاعة جيل أف ام تحت عنوان “الشباب والأفكار الإيجابية “نوه داودي إلى أنه في ظل الحركية التي شهدتها الجامعة الجزائرية تم تسجيل أكثر 6000 مشروع مذكرة تم مناقشتها بما يعرف شهادة جامعية أو مؤسسة ناشئة.

وفي سياق متصل أكد فريد بوزيدي مدير مركزي بوزارة الشباب والرياضة أن الطالب  أصبح اليوم هو من يصنع الفارق قائلا “الطالب هو القوة الناعمة الجزائر الجديدة.

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