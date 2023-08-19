تعليم عالي: توظيف 8 آلاف أستاذ مساعد من حاملي الدكتوراه والماجستير

أعلنت وزارة التعليم العالي عن توظيف ما يقارب 8 آلاف أستاذ مساعد قسم-ب من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بمختلف المؤسسات الجامعية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه ستتم عملية توظيف ما يقارب 8 آلاف أستاذ مساعد (قسم ب) من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بمختلف المؤسسات الجامعية خلال الموسم الجديد 2023 – 2024.

كما أشارت إلى أنها ستنظم دورة توظيف 1409 من الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين و693 أستاذ بحث قسم – ب بمراكز البحث بمجموع يتجاوز 10 آلاف منصب مالي.

وقالت وزارة التعليم العالي أن عملية التوظيف هي الأكبر من نوعها منذ تأسيس الجامعة الجزائرية.

ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أنّ عملية التوظيف أتت تجسيدا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء قبل أربعة أشهر.

وكان الرئيس تبون قد أمر في الرابع عشر ماي الأخير، بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي، كما أمر بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين، ووافق رئيس الجمهورية آنذاك على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.