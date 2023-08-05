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الجزائر

تعليم عالي: فتح الأرضية الرقمية الخاصة بدفع حقوق التسجيلات  

الشروق أونلاين
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تعليم عالي: فتح الأرضية الرقمية الخاصة بدفع حقوق التسجيلات  

فتحت وزارة التعليم العالي، السبت، الأرضية الرقمية الخاصة بالتسجيلات الجامعية النهائية للدفع عن بعد.

وأفادت وزارة التعليم العالي في منشور لها أنه سيتم عبر الأرضية الر قمية دفع حقوق التسجيل ” 200دج “، وحقوق النقل الجامعي أيضا المقدرة بـ 150دج، السبت 05 أوت 2023 على الساعة 00:00.

وأشارت الوزراة إلى أن التسجيل يعتبر نهائيا بمجرد دفع حقوق التسجيل ويستلم الطالب إثرها بطاقته الإلكترونية، وشهادة تسجيله للسنة الجامعية 2024/2023.

كما تسلم  في نفس العملية بطاقة النقل الإلكترونية على الوجه الثاني للبطاقة( verso )  للطالب بعد دفعه حقوق النقل.

رابط المنصة :

https://progres.mesrs.dz/webetu/

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