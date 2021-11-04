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تعليم عالي: قرار جديد لفائدة أساتذة التكوين الإقامي بالخارج

الشروق أونلاين
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تعليم عالي: قرار جديد لفائدة أساتذة التكوين الإقامي بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تأجيل تطبيق قرار استصدار سندات الاقتطاع المتعلق بأساتذة التكوين الإقامي في الخارج والذي كان مقررا في 8 نوفمبر الجاري إلى غاية جوان2022.

وأوضحت الوزارة في بيان لهان الخميس، أن المستفيدين من التكوين الإقامي بالخارج ممن لم ينهوا أطروحة الدكتوراه في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي وبرنامج “بروفاس ب+”، سيتم تأجيل تطبيق قرار استصدار سندات الاقتطاع الذي كان مقررا الشروع فيها ابتداء من 8 نوفمبر الجاري.

وكان الأساتذة المستفيدون من البرنامج الوطني الاستثنائي دفعة 2018-2019، التمسوا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان تجميد قرار استصدار سندات الاقتطاع وإمهالهم لإكمال أطروحة الدكتوراه الموسم الجاري.

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