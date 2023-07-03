تعليم عالي: هكذا ستكون تسجيلات الناجحين في بكالوريا 2023  

كشفت وزارة التعليم العالي أن تسجيلات الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا 2023 ستكون رقمية 100 بالمائة.

ونشر وزير التعليم العالي كمال بداري، في منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، زيارته لمركز تطوير الشبكات والرقمنة للوزارة، للوقوف على أخر التحديثات الرقمية المخصصة لتسجيل الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا لعام 2023 والتي ستكون رقمية بنسبة 100 بالمائة، ووقف على المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالتعليم عن بعد.

كما زار الوزير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني CERIST،وعاين مركز البيانات DATA CENTER والحساب المكثف المصنف TIER III، لتعزيز البنية التحتية للنظام البيئي الرقمي للوزارة، ومختلف الخدمات الرقمية.

كانت الفرصة أيضا للوزير، لزيارة مخابر ومركز السمعي البصري لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.