تعلّم الإيطالية شرط لِتدريب منتخب “الأتزوري”

يشترط الاتحاد الإيطالي لِكرة القدم تعلّم لغة البلد، لِتدريب منتخب “لا سكوادرا أتزورا”.

ويُشرف على العارضة الفنية لِمنتخب إيطاليا التقني المحلّي سيلفيو بالديني، بِصفة مؤقّتة، ريثما يُعيَّن مدربا رئيسيا في الأيّام القليلة المقبلة.

واعترف التقني الإسباني رافائيل بينيتيز بِأنه متحمّس لِخلافة جينارو غاتوزو، في منصب مدرب منتخب “الأتزوري”، وذلك في أحدث تصريحات إعلامية أدلى بها لِشبكة قنوات “سكاي سبورت” الإيطالية.

وأضاف بينيتيز أنه يعمل حاليا على تقوية إجادته للغة الإيطالية، في تلميح إلى إحدى أهم العقبات المطالب بِاجتيازها.

وكانت إدارة نادي باناتينايكوس (المدافع أحمد توبة) قد أقالت المدرب بينيتيز في الـ 22 من ماي الحالي، بعد تموقع الفريق رابعا في لائحة ترتيب البطولة اليونانية. وعقب سبعة أشهر من العمل.

وسبق للتقني بينيتيز (66 سنة) التدريب في إيطاليا، حيث أشرف على ناديَي الإنتر في عام 2010، ونابولي ما بين 2013 و2015.

ويُعدّ التقني الأرجنتيني الراحل هيلينو هيريرا المدرب الأجنبي الوحيد الذي أشرف على العارضة الفنية لِمنتخب إيطاليا، ولِفترة وجيزة ما بين 1966 و1967.