تعميم الدفع الإلكتروني بجميع محطات “نفطال”

أعلنت “نفطال” يوم الأربعاء في بيان، عن تعميم العمل بأجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى جميع محطاتها ابتداء من يوم الخميس.

وسيكون بوسع زبائن نفطال الدفع عن طريق بطاقات الدفع البنكية والبريدية، عبر أجهزة الدفع الإلكتروني التي يوفرها بنك الجزائر الخارجي على مستوى محطات نفطال.

وأبرمت نفطال في وقت سابق اتفاقية مع بنك الجزائر الخارجي في هذا الشأن، “تطبيقا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني”.

وتهدف هذه الخطوة إلى “تسهيل وتحسين نوعية الخدمات التي توفرها نفطال لزبائنها، وتأمين المعاملات النقدية”، يضيف البيان.