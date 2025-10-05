تعميم خدمة الشراء الإلكتروني لتذاكر الرحلات الطويلة عبر السكك الحديدية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها اليوم الأحد، 5 أكتوبر، عن تعميم خدمة الاقتناء الإلكتروني لتذاكر الرحلات الطويلة.

وأفادت الشركة أنه “تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، والمتعلقة بضرورة تحسين الخدمة العمومية لاسيما من خلال اعتماد الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة، عمدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الى تعميم خدمة الحجز و الاقتناء الإلكتروني لتذاكر رحلات الخطوط الطويلة بعدما كانت مقتصرة في مرحلتها الاولى على خط الجزائر – وهران.”

هذه الخدمة متاحة حاليا أمام الزبائن الكرام عبر الموقع الرسمي للشركة، وذلك في حدود المقاعد المتوفرة، وفقا لذات المصدر.