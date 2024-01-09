تعميم رقمنة كل هياكل التعليم العالي مع نهاية 2024

عاين مشروع أول معهد رقمي بجامعة الجزائر 3 .. بداري:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أهمية رقمنة هياكل المؤسسات الجامعية للرفع من مستوى أدائها، لاسيما تحسين الجودة العلمية.

وعقب معاينته لمشروع أول معهد رقمي بجامعة “إبراهيم سلطان شيبوط” جامعة الجزائر 3، أوضح بداري في تصريح للصحافة، بأن القطاع “يعمل على رقمنة هياكل المؤسسات الجامعية بغية الرفع من مستوى الأداء وتحسين الجودة العلمية، إلى جانب توفير الظروف المناسبة للدراسة، لاسيما من خلال استخدام الذكاء الرقمي في مختلف الخدمات التي تقدّمها هذه الهياكل”.

كما أشار إلى أن القطاع “سيعمل على تعميم رقمنة كل هياكله مع نهاية السنة الجارية”، مذكّرا بأن مصالحه أنهت عملية رقمنة العمليات الخاصة بالبيداغوجيا على غرار تلك المتعلقة بمسار الطالب وأعضاء الأسرة الجامعية، فضلا عن رقمنة الخدمات الجامعية.

وبالمناسبة، عاين بداري معهد النشاطات الرياضية والبدنية بجامعة الجزائر 3، حيث اطلع على التجهيزات الرياضية المتواجدة بمختلف القاعات، فضلا عن إشرافه على توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجزائر 3 وجامعة “أمين العقال الحاج موسى أق أخموك” بتمنراست.

وعقب التوقيع، أبرز بداري أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التعاون بين مؤسسات القطاع ومرافقة الرياضيين الجامعيين، من خلال توفير الإمكانيات البشرية والمادية لتكوين نخبة رياضية جامعية “قادرة على المساهمة بقوة في المنافسات الوطنية والدولية”.