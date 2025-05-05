تعميم مراكز الابتكار عبر ولايات الوطن قبل نهاية 2025

سيكون لكل شاب جزائري نفس فرص الاستفادة منها... واضح يكشف:

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح الاثنين بقالمة، على أنه سيتم العمل، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على تعميم إنشاء مراكز الابتكار عبر كامل ولايات الوطن “قبل نهاية السنة الحالية 2025”.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على تدشين مركز الابتكار بقالمة ضمن زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، بأنه سيكون لكل شاب جزائري بكافة ولايات البلاد نفس الفرص للاستفادة من مركز ابتكار مماثل للمركز المدشّن والموضوع حيز الخدمة بقالمة.

وأضاف واضح، بأن مراكز الابتكار “ستكون أحد روافد الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة والتكنولوجيات ومواهب الشباب”، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة المبادرات التي تقوم بها السلطات المحلية في مختلف الولايات لإنشاء هذا النوع من المراكز.

وذكر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بأن مراكز الابتكار بالولايات ستشكّل “فضاءات ملهمة للابتكار” مفتوحة لجميع الشباب من خريجي الجامعات والمبتكرين ليسهل عليهم تجسيد مشاريعهم، كما ستكون فضاءات للتعريف بالمؤسسات الناشئة زيادة على فتح المجال أمام المقاولين الذاتيين لممارسة نشاطهم مع ابتكار حلول تكون مناسبة لتطوير الاقتصاد والتنمية متعدّدة الجوانب وفقا لاحتياجات كل منطقة.

واعتبر واضح، أن مركز الابتكار بقالمة، الذي يتوفر على 30 محلا إضافة إلى قاعة اجتماعات كبيرة وفضاءات مفتوحة ومجهّزة بكافة وسائل العمل الضرورية، “يعد مكسبا هاما للولاية يجسّد المجهود الكبير الذي تقوم به الدولة والسلطات المحلية في مساندة ومرافقة الشباب المبتكرين الجامعيين أصحاب الأفكار وأصحاب المشاريع، للمشاركة في الاقتصاد الوطني لإطلاق مؤسسات ناشئة والعمل على الولوج إلى الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة”.

وفي رده على انشغالات أصحاب المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وأصحاب المشاريع المبتكرة والمقاولين الذاتيين، اعتبر ذات المسؤول أن تجربة المقاول الذاتي، التي تم إطلاقها بداية 2024، أظهرت نتائج كبيرة وذلك من خلال متابعة أرقام الأعمال التي قدّمها المقاولون الذاتيون في أول تصريح بأعمالهم لسنة 2025، داعيا في نفس السياق كافة المقاولين الذاتيين إلى المشاركة في الصالون الوطني الأول للمقاول الذاتي المزمع تنظيمه مطلع الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة.