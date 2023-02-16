تعويضات لرونالدو في قضيته الشهيرة مع عارضة أزياء

قضت محكمة أمريكية بتعويض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بما يزيد عن 300 ألف دولار، مقابل الرسوم القانونية التي أنفقها أثناء الدفاع عن نفسه، في القضية الخاصة بمزاعم “الاغتصاب”.

وكانت القضية التي زعمت فيها عارضة الأزياء كاثرين مايورغا، أن حادثة الاغتصاب حدثت في غرفة فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية عام 2009، قد رفضت في جوان الماضي.

ووجد القاضي وقتها، أن محامية المدعية، ليزلي ستوفال، متورطة في “سوء سلوك شديد”، لدرجة أنه سيكون من المستحيل على النجم البرتغالي الحصول على محاكمة عادلة.

وحكمت القاضية في ولاية نيفادا جينيفر دورسي بأنه على ستوفال، المحامية دفع مبلغ 334.637.50 دولار إلى رونالدو.

وسعى الفريق القانوني لكريستيانو رونالدو للحصول على مزيد من التعويضات، لكن القاضي خلصت إلى أن اللاعب ومحاميه قاموا بتأجيل القضية لفترة أطول من اللازم.