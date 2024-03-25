تعويض التذاكر.. الجوية الجزائرية تنشر بيانا هاما

دعت الجوية الجزائرية زبائنها، الذين يحملون تذاكر غير مستخدمة أو غير معوضة خلال فترة الأزمة الصحية (كوفيد 19)، التوجه إلى نقاط بيع الشركة لتحصيل أموالهم، مصحوبين بالوثائق الضرورية.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة أنه بالنسبة للزبائن الذين اشتروا تذاكرهم من وكالات سفر معتمدة، فعليهم التقرب مباشرة إلى نفس الوكالات مرفوقين بالوثائق اللازمة، بغية تسوية مستحقاتهم المالية.

وفي حال قيام الزبائن بشراء تذاكرهم من وكالات سفر وضعت حدا لنشاطها، فيتوجب عليهم التقدم إلى ممثلية الخطوط الجوية

الجزائرية الواقعة في إقليم الوكالة المعنية.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية التزامها التام بتسوية وضعية جميع زبائنها الكرام في أقرب الآجال، محددة يوم 31 ديسمبر 2024 كآخر أجل لقبول معالجة طلبات الزبائن.