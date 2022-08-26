تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق مطلع سبتمبر

سيشرع “مطلع سبتمبر المقبل” في عملية تعويض جميع المتضررين جراء الحرائق التي اندلعت بعدة ولايات من الوطن، حسب ما كشف عنه الخميس بسوق أهراس مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وأوضح حليم بن مسعود، مدير فرعي بالوزارة، على هامش زيارة اللجنة القطاعية العملياتية المكلفة بتعويض المتضررين من حرائق 17 أوت الجاري لعدد من المشاتي بسوق أهراس التي تضرر فلاحو ومربو المواشي بها، بأن هذه اللجنة وقفت على حجم الأضرار بمشتة “الغارة” ببلدية الزعرورية، حيث أخذت بعين الاعتبار التقرير الذي أعدته اللجنة الولائية التي أحصت مختلف الأضرار.

تسيير القوافل التضامنية يتواصل نحو ولايات الشرق

وبعين المكان، أوضح بن مسعود بأن هذه اللجنة المتكونة من ممثلين عن مديريات مركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات والمجمعات الاقتصادية الخاضعة لوزارة الفلاحة “ستعطي الإشارة الرسمية لمباشرة عملية تعويض الفلاحين المتضررين وفقا لإحصائيات السلطات المحلية وذلك بداية من الأسبوع المقبل”، حيث سيتم الاستلام الأولي لرؤوس الأغنام والأبقار.

وأشار ذات المسؤول إلى أن هناك عمليات للتعويض تستدعي معايير وفترات زمنية تقنية، على غرار خلايا النحل أو عمليات التشجير، مضيفا بأنه سيتم أخذ بعين الاعتبار تقارير الإحصاء التي أعدتها اللجان الولائية ما سيسمح، كما قال، “بضمان تعويض الفلاحين بكل شفافية وبعيدا عن أي عمل عشوائي”.

مسؤول بالوزارة: هناك حالات تستدعي معايير وفترات زمنية تقنية

وفي سياق متصل، انطلقت الخميس من الجزائر العاصمة قافلة تضامنية بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحتوي على مساعدات انسانية موجهة إلى العائلات المتضررة من حرائق الغابات التي مست مؤخرا ولايتي الطارف وسوق أهراس.

وقد أشرف على اعطاء اشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية التي تحمل تسمية “قافلة التواصل تضامنا مع اخواننا في ولاية الطارف وسوق اهراس”، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، من دار الإمام بالمحمدية.

وبالمناسبة، أكد بلمهدي أن “هذه القافلة التضامنية سهرت عليها أسرة المساجد، من خلال مجلس سبل الخيرات في ولاية الجزائر وفي العديد من الولايات”، مشيرا إلى أن “قافلات أخرى سبق لها وأن تنقلت إلى الولايات المتضررة”.

واعتبر بلمهدي أن هذه القافلة تضم ثماني شاحنات تنقل مواد غذائية وأغطية، ستوزع بالتنسيق مع السلطات المحلية والولائية في ولاية سوق اهراس، مؤكدا أن العملية “مستمرة” إلى غاية خروج الجزائريين من هذه المحنة.

كريكو: مصالح التضامن ستتكفل بالمتابعة النفسية لعائلات الضحايا

وأشاد الوزير بالهبة التضامنية للجزائريين في هذه الحرائق، مما يدل – كما قال – “على أن الخير متجذر في هذه الأمة”، داعيا بالرحمة لشهداء هذه الحرائق والشفاء للمرضى وعودة البسمة لكل من فقد عزيزا.

كما انطلقت الخميس كذلك من ولاية توقرت قافلة تضامنية باتجاه ولاية الطارف لفائدة المتضررين من الحرائق التي شهدتها المنطقة مؤخرا، بمبادرة من الجمعية الولائية “الرحمة للتكافل الاجتماعي”، حيث تضمنت كميات معتبرة من المستلزمات الطبية والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية وغيرها من الاحتياجات المتعلقة بالتكفل بالمصابين بحروق، والتي تبرع بها العديد من المحسنين استجابة للنداء التضامني الذي أطلقته الجمعية بهذا الخصوص.

وأوضح بالمناسبة رئيس الجمعية، لعمرات عبد الجليل، أن هذه المبادرة تندرج في صلب المساعي التضامنية والانسانية التي تقوم بها الجمعية من أجل المشاركة في جهود التكفل الاجتماعي بالمتضررين من الحرائق التي شهدتها بعض ولايات شرق الوطن مؤخرا.

وفي السياق ذاته تتجند عديد الجمعيات الخيرية بولاية تقرت من أجل الانخراط في هذا المسعى الإنساني والقيام بهبة تضامنية واسعة لفائدة الولايات المتضررة من الحرائق من خلال الشروع في إطلاق حملة واسعة النطاق لجمع مختلف المساعدات من مواد غذائية وأفرشة وأغطية ومستلزمات طبية.

ومن جهتها، جددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو خلال زيارتها مساء الأربعاء لولاية قسنطينة، تأكيدها على المتابعة والتكفل النفسي لكل عائلات ضحايا حرائق الغابات الأخيرة .

وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة بمطار محمد بوضياف الدولي بعد قيامها بأداء واجب العزاء رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية لعائلة الفقيدة القائدة الكشفية دنيا بوحلاسة (29 سنة) ببلدية عين السمارة، أن دائرتها الوزارية تعمل على المتابعة النفسية لأفراد عائلات ضحايا حرائق الغابات الأخيرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.