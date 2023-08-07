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الجزائر

تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق.. ولاية تيبازة تصدر بيانا

الشروق أونلاين
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تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق.. ولاية تيبازة تصدر بيانا
أرشيف

دعت ولاية تيبازة الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات إلى التقرب من مصالح البلدية وإيداع ملفات طلبات التعويض عن الأضرار.

وأفادت الولاية في بيان لها، الاثنين، أن كافة الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها الولاية خلال شهر جويلية المنصرم، مدعوون للتقرب من مصالح البلدية لمقر سكناهم ( في أقرب الآجال ) من أجل إيداع ملفات طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق.

وأضاف البيان أن الفلاحين مطالبين بتقديم كافة الوثائق الثبوتية على مستوى مكتب الأمانة العامة للبلدية.

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