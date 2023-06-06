-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات.. الوزارة تصدر بيانا

الشروق أونلاين
  • 206
  • 0
تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات.. الوزارة تصدر بيانا
ح.م

أكدت وزارة الفلاحة، تجنيد كافة الوسائل لدعم الفلاحين والمربين المتضررين من الفيضانات الأخيرة في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن كل اللجان المحلية التي تشرف على حصر الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الأخيرة تعمل على تقييم الحالات التي تم تحديدها على مستوى الولايات.

وفي هذا الشأن تم تجنيد كافة الوسائل لدعم الفلاحين والمربين المتضررين من الفيضانات الأخيرة في أسرع وقت ممكن، من أجل مواصلة أنشطتهم في ظروف جيدة. يضيف المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة عبر 5 ولايات

التقلبات الجوية.. هذه قائمة الطرقات المقطوعة عبر 5 ولايات

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية

إرهاب الطرقات!

إرهاب الطرقات!

وزير الصناعة يشدد على “الرقمنة” لمراقبة سوق الدواء

وزير الصناعة يشدد على “الرقمنة” لمراقبة سوق الدواء

توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر والأرجنتين في المجال الصيدلاني

توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر والأرجنتين في المجال الصيدلاني

الإذاعة الجزائرية تطلق قناة جديدة هذا الأربعاء

الإذاعة الجزائرية تطلق قناة جديدة هذا الأربعاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد