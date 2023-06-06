تعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات.. الوزارة تصدر بيانا

أكدت وزارة الفلاحة، تجنيد كافة الوسائل لدعم الفلاحين والمربين المتضررين من الفيضانات الأخيرة في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن كل اللجان المحلية التي تشرف على حصر الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الأخيرة تعمل على تقييم الحالات التي تم تحديدها على مستوى الولايات.

وفي هذا الشأن تم تجنيد كافة الوسائل لدعم الفلاحين والمربين المتضررين من الفيضانات الأخيرة في أسرع وقت ممكن، من أجل مواصلة أنشطتهم في ظروف جيدة. يضيف المصدر ذاته.