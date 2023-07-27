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تعويض المتضررين من حرائق الغابات.. بدء دراسة الملفات

الشروق أونلاين
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تعويض المتضررين من حرائق الغابات.. بدء دراسة الملفات
أرشيف

باشرت اللجنة متعددة القطاعات عملها لإحصاء كل الخسائر ودراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات.

وأكد رئيس اللجنة والمندوب الوطني للكوارث الكبرى عبد الحميد عفرة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن اللجنة باشرت عملها بدراسة التعويضات التي تخض المنتجات الزراعية والحيوانية وإعادة تأهيل السكنات مبرزا أن سيتم الانتهاء من كل هذه الأشغال وتقييم الأضرار في غضون شهر.

وقال في السياق “هذه اللجنة ستدرس الملفات التي ترد إليها  من اللجان الولائية التي قد سبق تفعيلها وتنصيبها لتحديد التعويضات التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الأضرار الناجمة من هذه الحرائق.

وكان وزير الداخلية ابراهيم مراد قد حث  أعضاء هذه اللجنة على العمل بتفان دون انقطاع إلى غاية اتمام معالجة كل الملفات الواردة اليها من قبل اللجان الولائية وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة سواء لكل عائلة ولكل فرد.

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