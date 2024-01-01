تعويض دفتر “كناب” ببطاقة توفير بداية من هذا الشهر

وقع كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك “كناب-بنك” ومؤسسة بريد الجزائر، اتفاقية شراكة تهدف لاستبدال دفتر حساب التوفير التقليدي ببطاقة توفير، وذلك في إطار رقمنة الخدمات المالية.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة المالية من طرف المدير العام لـ “كناب-بنك”، سمير تمرابط، والمدير العام لبريد الجزائر لؤي زيدي، وذلك بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي.

وتتضمن الاتفاقية على وجه الخصوص وضع حيز الخدمة لبطاقة التوفير كبديل عن دفتر حساب التوفير التقليدي “كناب-بنك” الذي يتم إنشاؤه على مستوى فضاءات بريد الجزائر.

كما تقضي الاتفاقية بإنشاء فضاء إلكتروني (ecnep.poste.dz) لفائدة زبائن بريد الجزائر الذين فتحوا حسابات توفير “كناب-بنك”، وكذا وضع حيز الخدمة لنظام التنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة بصورة آنية لصالحهم.

وستدخل هذه الخدمات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح فيفري 2024 حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وبالمناسبة، أكد فايد أن “توقيع هذه الاتفاقية يدخل في إطار توجيهات السلطات العمومية المتعلقة بتبسيط الخدمات المالية والمصرفية، وكذا استكمال برنامج رقمنة القطاع المالي وعصرنة الخدمات البنكية وتحسينها، بهدف تحقيق الشمول المالي”.

ودعا الوزير كافة البنوك والمؤسسات المالية إلى مواصلة العمل على تحديث ورقمنة القطاع المالي بغرض تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك في إطار “الرؤية التي سطرتها السلطات العليا في البلاد”، مؤكدا أن “الرقمنة في الجزائر أصبحت حقيقة”.

من جهته، اعتبر تريكي أن التعاون بين “كناب-بنك” وبريد الجزائر حقق نتائج إيجابية لعدة عقود، لافتا أنه “كان من الواجب تحيين هذا التعاون بالاعتماد على الرقمنة التي جاءت بها اتفاقية الشراكة الجديدة”.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تحصي أزيد من 34 مليون حساب جاري، بينها 22 مليون حساب بريدي جاري، معتبرا أن هذا العدد مرتفع مقارنة بعدد السكان.

أما المدير العام ل”كناب-بنك”، فقد أكد أن هذه الاتفاقية تهدف في المقام الأول إلى تسهيل الاستفادة من الخدمات، مؤكدا أن البنك يعمل على تقديم تسهيلات أخرى تسمح بتبسيط إجراءات فتح الحسابات.

وذكر بأن “كناب-بنك” تعمل على تفعيل الاجراء القاضي بإمكانية الاقتطاع الشهري الآلي من الحسابات البريدية لزبائن بريد الجزائر الذين استفادوا من قروض، بدون التنقل إلى البنك، لافتا إلى أن هذه العملية ستنطلق بصفة تدريجية ابتداء من شهر جانفي 2024.

وأوضح المدير العام لبريد الجزائر بأن اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم تمثل تجديدا للاتفاقية القائمة مع كناب-بنك منذ عقود، لفتح دفاتر التوفير في مكاتب البريد، حيث أن تعويض الدفاتر بالبطاقات سيضمن “الشفافية والأمن في المعاملات”.

كما كشف أن العمل جار لإطلاق تطبيق إلكتروني (يضاف إلى الموقع الإلكتروني)، يمكن الزبون من الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بحساب التوفير.