تعويض علاج المرضى.. تفعيل لجنة بين وزارتي الصحة والعمل

كشف المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة، البروفيسور إلياس رحال، عن تفعيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الصحة في الأيام المقبلة من أجل الحصول على تعاقدات يستفيد منها المريض في العلاج.

وأوضح رحال خلال حلوله ضيفا ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى أن النظرة الحديثة للخريطة الصحية تسعى للتكفل بعلاج المرضى من خلال تسهيلات من ناحية التعاقد، مثلما حصل مع المرأة الحامل التي أصبح بامكانها الإنجاب في العيادات الخاصة من خلال بطاقة الشفاء.

من جهة أخرى، تحدث رحال عن بعض المشكلات التي تعاني منها المنظومة الصحية والإجراءات المنتظر اتخاذها لتحسين الأداء مستقبلا، وأكد أن الوقاية وترقية الصحة وكذا التكفل بالعلاج يشكلان أساس الإشكاليات التي تعاني منها المنظومة الصحية.

وقال إن تحويل نُظم التسيير الكلاسيكية المأخوذ من قانون 18/11 إلى نُظم المناجمنت في الإجراءات الجديدة أي تحويل المؤسسة الصحية العمومية إلى مؤسسة ذات تسيير خاص يمثل أمرا بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن الرقابة ستكون بعدية وليست قبلية كما هو معمول حاليا، كاشفا عن اعتماد التكوين لجميع الموظفين بما فيهم حارس الأمن الذي سيكون مستقبلا حارس توجيه لتسهيل التكفل بالمرضى. كما سيتم تفعيل مكتب القبول من خلال رقمنته.

وفي السياق ذاته أكد المتحدث ذاته أن 2022 سيكون عاما لتغيير جميع القوانين الأساسية الخاصة لقطاع الصحة، مضيفا أن الجلسات الأخيرة وضعت اليد على الجرح الذي يعاني منه القطاع.

البروفيسور نيبوش: رقمنة المنظومة الصحية محور أي إصلاح

دعا البروفيسور جمال نيبوش رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى نفيسة حمود، إلى رقمنة وإصلاح القطاع الصحي بصفة مستعجلة.

واعتبر البروفيسور نيبوش خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، الإثنين، أن إصلاح المنظومة الصحية هو أولوية مطلقة، يجب أن تتحقق على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات نيبوش بعد اختتام الملتقى الوطني لإصلاح المنظومة الصحية الذي جرى بقصر الأمم، حيث أكد المتحدث على ضرورة الإصلاح عن طريق خارطة طريق حقيقية تؤثر على جميع الجوانب التنظيمية.

وشدد ضيف الثالثة على الحاجة المطلقة للرقمنة الشاملة للمنظومة الصحية من أجل تنظيم وكفاءة أفضل لمهام مختلف الجهات الفاعلة.