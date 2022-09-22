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تعويض كبير لفتاة سلمت بالخطأ إلى عائلة أخرى عند ولادتها

جواهر الشروق
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تعويض كبير لفتاة سلمت بالخطأ إلى عائلة أخرى عند ولادتها
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حصلت فتاة إيطالية على تعويض كبير، بعدما سلمت لعائلة غير عائلتها الحقيقية عند ولادتها، حيث تعرفت عليها والدتها عبر فيسبوك.  

وحصلت أنتونيلا، البالغة من العمر 33 عاما، والتي لم يتم الكشف عن لقبها على 500 ألف يورو في قضية مدنية في بوليا في جنوب إيطاليا، بعد سنوات طويلة من الخلط بينهما وبين رضيع آخر في قسم الولادة.

وقال محامي الفتاة إنه كان من الممكن أن تكون أنتونيلا قد نشأت مع والديها الحقيقيين، اللذين كانا يمتلكان شركة، ومنزل مستقر وحال ميسور.

 تعود القصة إلى سنة 1989، حين ولدت أنتونيلا لسيدة تدعى كاترينا، في نفس الوقت الذي أنجبت فيه سيدة ثانية، هي لوريتا، ابنة تدعى لورينا.

 وقال المحامي أن الفتاتين ولدتا بفارق عشر دقائق عن طريق عملية قيصرية، لذلك تم الخلط بينهما في غرفة العمليات لأنهما لم تكونا تحملان  سوارين.

 أضاف المحامي، أن الطفلة عاشت طفولة غير سعيدة، حيث عاشت في دار رعاية قبل أن تتبناها إحدى العائلات حين كانت في الـ 15.

وكُشفت الحقيقة سنة 2012 بعد أن نشرت لوريتا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لأنتونيلا، حيث قال المحامي، إن المدينة التي تعيش فيها الفتاتان صغيرة والجميع يعرفون بعضهم، ورأت كاترينا أنها تشبهها بشكل كبير، وعندما علمت أن لوريتا أنجبت في نفس التوقيت معها اتصلت بأم الطفلة وطلبت منها إجراء اختبار الحمض النووي، حيث صدمت من النتيجة التي أكدت أنها تم استبدال ابنتها عند ولادتها.

بعد مرور عشر سنوات، بعد أن رفعت أنتونيلا دعوى قضائية ضد  الحكومة الإقليمية المحلية، حصلت على التعويض، وتسلمت كل من كاترينا وزوجها 215 ألف يورو.

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