تعويم أكبر سفينة صيد من صنع جزائري بالشلف

اختير لها اسم "زمالة الأمير عبد القادر"

جرى الثلاثاء، بميناء المرسى في الشلف، تعويم أكبر سفينة صيد صنعت على المستوى الوطني بكفاءات جزائرية، بحيث يبلغ طولها 42 مترا، وبنسبة إدماج وطني بلغت 85 بالمائة، وهي خطوة رائدة تؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الصيد البحري الجزائري، كترجمة فعلية لتحقيق السيادة والأمن الغذائيين في مجال الثروات البحرية.

السفينة التي اختير لها اسم “زمالة الأمير عبد القادر”، تيمنا برمز من رموز المقاومة والدولة الجزائرية الحديثة، تمثل مزيجا من الإبداع التقني والرمزية التاريخية، وقد أشرف على تصميمها وإنجازها المهندس “سفيان موساوي”، صاحب الورشة ورئيس المشروع، الذي أكد أنها “أكبر سفينة صيد، صنعت بأيادٍ جزائرية مائة من المائة”، مضيفاً أن هذا الإنجاز يعد تحديا وطنيا ومكسبا اقتصاديا في آن واحد.

وتمتاز “زمالة الأمير عبد القادر” بقدرات تقنية هائلة، تؤهلها للعمل في أعالي البحار، حيث تبلغ قدرة مكوثها في البحر 45 يوما متواصلا، وتصل حمولتها الإجمالية إلى 450 طنا، كما أنها مزودة بمحرك قوي تصل قوته إلى 2500 حصان، وبطاقم صيد تعداده 25 بحارا، وتحتوي على خزانات ضخمة تشمل 160 طنا من المازوت، و60 طنا من الماء، وغرف تبريد بسعة 50 طنا.

ويُتوقع أن تشرع السفينة في مهامها الرسمية حسب رئيس المشروع السيد سفيان موساوي، في ماي 2025، حيث ستكون قادرة على الإبحار حتى إلى سواحل موريتانيا، ما يعزز مكانة الجزائر في مجال الصيد في أعالي البحار.

وتعد “زمالة الأمير عبد القادر” واحدة من 11 سفينة صيد تم الشروع في بنائها على المستوى الوطني، في إطار مخطط إستراتيجي يرعاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف رفع معدلات الإنتاج الوطني من المواد الصيدية، وتقليص التبعية للاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي في هذا القطاع الحساس.

ويؤكد سفيان موساوي، أن تشجيع رئيس الجمهورية ودعمه لهذا النوع من المشاريع، “كان عاملا حاسما في تجسيد هذا الإنجاز”، مشيرا إلى أن الإمكانات الجزائرية، سواء من حيث الخبرات أو المواد، قادرة على منافسة السفن المستوردة، وبتكلفة أقل بكثير.

ويحمل المشروع أيضا بعدا اجتماعيا وتنمويا، إذ يوفر مناصب شغل دائمة للعشرات من البحارة والتقنيين، ويعيد الاعتبار لموانئ الجزائر كفضاءات إنتاجية وليس فقط مجرد نقاط عبور، كما يشجع الشباب على التوجّه نحو الحرف البحرية، والاستثمار في الاقتصاد الأزرق الذي يشكل أحد رهانات المستقبل في العالم.