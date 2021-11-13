تعيينات جديدة على مستوى وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، السبت، عن تنصيب العميد يوسف نبيل تيتوش رئيسا لإدارة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية.

وحسب بيان للوزارة فقد نصب الأمين العام لوزارة الدفاع، اللواء محمد الصالح بن بيشة، السبت، العميد يوسف نبيل تيتوش رئيسا لإدارة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية، خلفا للمرحوم بجغيط فريد.

وأفاد المصدر ذاته، أن اللواء بن بيشة نصب العميد عبد العزيز عبدو مديرا للإدارة والمصالح المشتركة في وزارة الدفاع الوطني، خلفا لعبد الرحمان مقراني.

بيان وزارة الدفاع الوطني

باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، على التنصيب الرسمي للعميد يوسف نبيل تيتوش، رئيسا لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية خلفا للمرحوم اللواء بجغيط فريد، وتنصيب العميد عبد العزيز عبدو في مهام مدير الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع الوطني خلفا للواء عبد الرحمان مقراني. مراسم التنصيب جرت بحضور رؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش والمديرين ورؤساء المصالح بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

هذه المناسبة كانت سانحة للسيد اللواء، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أسدى خلالها للإطارات، جملة من التعليمات والتوجيهات، تمحورت في مجملها حول ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل بلوغ الأهداف المسطرة من طرف القيادة العليا، فضلا عن السهر على الحفاظ على العتاد والتجهيزات الموضوعة تحت التصرف وكذا الحرص الشديد على ضمان الجاهزية الدائمة. السيد اللواء، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، صادق بعد ذلك على محاضر تسليم السلطة.