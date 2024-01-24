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الجزائر

تعيينات جديدة في جامع الجزائر

الشروق أونلاين
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تعيينات جديدة في جامع الجزائر
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جامع الجزائر

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسومين رئيسيين، يتضمنان تعيين رئيس المجلس العلمي لجامع الجزائر، ومدير “دار القرآن” التابعة للجامع.

ويتعلّق الأمر حسب نصّ المرسومين الصادرين بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 3)، والمؤرخين في 31 ديسمبر 2023، بكل من:

  • موسى إسماعيل، الذي عيّن رئيسا للمجلس العلمي لجامع الجزائر،
  • وعبد القادر بن عزوز، المعيّن مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن”.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب  عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.

وفي مارس 2022، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني، عميدا لجامع الجزائر برتبة وزير.

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