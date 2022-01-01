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رياضة
للمنتخب الجزائري أكابر رجال لكرة السلة

تعيين أحمد بن يابو مدربا جديدا

ع. ع
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تعيين أحمد بن يابو مدربا جديدا

عُين التقني الجزائري في كرة السلة، احمد بن يابو، مدربا للمنتخب الوطني أكابر (رجال)، حسبما اعلنته الاتحادية الجزائرية للعبة.وياتي هذا التعيين، عقب مغادرة بلال فايد، العارضة الفنية للخماسي الجزائري، حيث انتهى عقده في الفاتح ديسمبر 2021.

ويساعد بن يابو في مهمته الجديدة ، اللاعب السابق لنصر حسين داي ، رضا الهاشمي.وبالإضافة  إلى مشواره كمدرب اشرف على العديد من الاندية الجزائرية ( وداد بوفاريك، المجمع البترولي واتحاد البليدة)، لعب بن يابو  لسنوات عديدة بألوان وداد بوفاريك (1980 – 1990 ). ومن المقرر ان يشارك المنتخب الوطني لكرة السلة، – علاوة على العاب البحر الابيض المتوسط- 2022 بوهران-  في البطولة العربية للأمم ، المقررة في فيفري 2022 بالإمارات العربية المتحدة.

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