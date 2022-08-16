تعيين أخصائي جزائري من معهد باستور مستشارا لمنظمة الصحة العالمية

أعلن معهد باستور الجزائر يوم الثلاثاء في بيان، عن تعيين الدكتور حشيد عصام، وهو مسؤول عن أحد مخابر قسم علم الفيروسات بالمعهد، كعضو في الفريق الاستشاري التقني التابع لمنظمة الصحة العالمية، في ميدان السلامة البيولوجية.

وتمّ تعيين الدكتور عصام، عاما واحدا بعد إطلاق منظمة الصحة العالمية إعلانا لاختيار خبراء من دول مختلفة، ليكونوا أعضاء في الفريق الاستشاري المذكور.

ويتولى الفريق الاستشاري في مجال السلامة البيولوجية، تزويد منظمة الصحة العالمية بالتوصيات والإرشادات الخاصة بالجوانب العلمية والتقنية والاستراتيجية المتعلقة بالأمن البيولوجي.

وقد أشار معهد باستور الجزائر بالمناسبة، إلى أنّ “السلامة والأمن البيولوجيين، أصبحت تشكّل أحد أهم أولويات الإدارة الحالية للمعهد، حيث تم إدراجهما في برنامج العمل كهدف ذو أهمية عالية”.

تعيين جزائري في إدارة مركز أبحاث أمريكي مرموق

وفي 2 أوت 2022، هنّأت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر، البروفيسور الجزائري طه مرغوب، على تولّيه منصب نائب مدير مركز ساندرا و إدوارد ماير للسرطان في نيويورك.

والدكتور طه مرغوب هو أستاذ أبحاث المناعة في كلية الطب الأمريكية وايل كورنيل، وقد شغل منصب رئيس المؤسسة الجزائرية الأمريكية للثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

أما مركز ساندرا وإدوارد ماير للسرطان، فهو مركز بحث تابع لكلية الطب وايل كورنيل في نيويورك،يعمل على “تعزيز الوقاية من السرطان، وعلاجه، من خلال الاكتشافات العلمية المبتكرة، والرعاية الطبية متعددة التخصصات للمرضى”.

ويعمل في هذا المركز أكثر من 250 باحثا في علم الأمراض والمعلومات الحيوية والأورام والأشعة وغيرها من التخصصات.

ويتعاون الباحثون في المركز مع علماء كلية وايل كورنيل ومؤسسات أخرى، لنقل اكتشافاتهم إلى التجارب السريرية، قبل تطبيقها في العلاجات المقدّمة للمرضى عبر مستشفيات العالم.