تعيين أمين عام ورئيس ديوان جديدين في وزارة الداخلية

عيّن مساء الأربعاء، الأمين العام ورئيس الديوان الجديدين في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ويتعلّق الأمر، حسب بيان للوزارة، بعديل حميميد الذي عيّن أمينا عاما لوزارة الداخلية، ومحمد مزيان المنصّب رئيسا لديوان الوزير.

وجرت مراسم التنصيب بأشرف الوزير إبراهيم مراد، وبحضور المدير العام للأمن الوطني ، والمدير العام الحماية المدنية، إلى جانب إطارات الوزارة.

وزارة الداخلية: إنهاء مهام 43 رئيس دائرة

وفي 30 أكتوبر 2022، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وشملت الحركة، التي جاءت بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 193 منصب رئيس دائرة، وفق البيان.

وبموجب هذه الحركة، تمت ترقية 68 إطارا إلى منصب رئيس دائرة، وتحويل 125 رئيس دائرة نحو دوائر أخرى. مقابل إنهاء مهام 43 رئيس دائرة.