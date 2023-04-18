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جواهر

تعيين أول مديرة لمكافحة الفئران براتب كبير

جواهر الشروق
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تعيين أول مديرة لمكافحة الفئران براتب كبير

أعلنت بلدية نيويورك عن توظيف امرأة في منصب مدير لمكافحة الفئران في المدينة براتب كبير،ما أثار سخرية عبر الشبكات.

بدأ الأمر، عندما نشرت مدينة نيويورك إعلانا يتضمن حاجتها إلى مدير جديد للقوارض، على أن يكون “متعطشا للدماء”.

وعيّن العمدة إريك آدامز، كاثلين كورادي البالغة من العمر 34 عاما، مديرة لمكافحة الفئران في نيويورك التي تعاني من انتشار كبير للقوارض.

وأصبحت كورادي، معلمة سابقة في مدرسة ابتدائية، أول مديرة على مستوى المدينة تشرف على فريق مختص من خبراء القوارض للتعامل مع مشكلة الفئران.

تتمتع كاثلين، بتجارب فريدة ساعدتها في التأهل لدورها الرسمي للتخفيف من القوارض، مقابل راتب قدره 155 ألف دولار في السنة.

وأثناء عملها في مكتب الاستدامة التابع لوزارة التعليم، طورتكورادي أكبر برنامج في البلاد لصفر نفايات، وقادت أيضا جهود الوكالة للحد من القوارض لتحقيق نجاح واعد.

يُذكر،أن مشكلة القوارض ظهرت بشكل مقلق، عندما أعيد فتح المطاعم بعد عمليات الإغلاق لوباء كورونا، حيث شهدت مدينة نيويورك زيادة في شكاوى السكان الذين اضطروا للتعامل مع الفئران في حياتهم اليومية.

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