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تعيين الإعلامية صورية بوعمامة مديرة لقناة المعرفة

نادية شريف
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تعيين الإعلامية صورية بوعمامة مديرة لقناة المعرفة

عيّنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، الأحد، الإعلامية صورية بوعمامة مديرة لقناة المعرفة.

وجاء تعيين صورية بوعمامة، على رأس القناة، التي تم إطلاقها في العام 2020، خلفا للإعلامية آمنة بن عبد ربه.

يذكر أن صورية بوعمامة، من الوجوه البارزة في التلفزيون الجزائري، حيث اشتغلت كمذيعة للنشرات الرئيسية.

وقدمت ابنة عين الدفلى، أيضا برامج تلفزيونية أبرزها، “منتدى التلفزيون” في فترة التسعينيات.

وقناة المعرفة هي سادس قناة عمومية انبثقت عن المؤسسة الوطنية للتلفزيون العمومي، لذلك يطلق عليها أيضا “تلفزيون السادسة”.

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