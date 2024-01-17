تعيين الجزائري غربال لإدارة لقاء القمة بين كوت ديفوار ونيجيريا

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة لقاء القمة بين كوت ديفوار ونيجيريا، لحساب الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا.

وسيدير المباراة الحكم الرئيسي مصطفى غربال، وسيساعده في مهمته كل من المساعد الأول أكرم زرهوني، والحكم المساعد الثاني السنغالي بانغوارا نوها.

وعيّن الحكم الكونغولي ندالا نغامبو حكما رابعا للمباراة، وتم تعيين الحكم الجزائري بن براهم لحلو لقيادة غرفة “الفار”، وسيساعده مقران قوراري.

ويلتقي منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا، أمسية هذا الخميس بداية من الساعة السادسة، في مباراة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لكأس أمم إفريقيا 2023 .

ويحتل المنتخب الإيفواري صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، متبوعا بكل من نيجيريا وغينيا الإستوائية بنقطة واحدة، وفي المركز الأخير منتخب غينيا بيساو من دون رصيد.