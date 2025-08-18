-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تعيين الحكم التنزاني أراجيغا لإدارة مباراة الجزائر والنيجر

عمر سلامي
  • 498
  • 0
تعيين الحكم التنزاني أراجيغا لإدارة مباراة الجزائر والنيجر
أرشيف
لقطة من المباراة السابقة للمنتخب المحلي أمام غينيا

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا، لإدارة مباراة المنتخب الجزائريين للمحليين والنيجر.

وسيساعد الحكم الرئيسي أراجيغا، كل من الزامبي ديانا تشيكوتيشا، والغامبي عبد العزيز بولال جاوو، بينما سيكون الإريتري تيكلو موغوس تسيغاي حكما رابعا.

ويواجه أشبال المدرب بوقرة، منتخب النيجر، أمسية الإثنين بداية من الساعة السادسة، بملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتدخل المباراة في إطار الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة إفريقيا للاعبين الحليين “الشان”.

مقالات ذات صلة
من ضحايا حادث وادي الحراش.. “الفاف” تعزي في وفاة الحكم الفدرالي قاسمي

من ضحايا حادث وادي الحراش.. “الفاف” تعزي في وفاة الحكم الفدرالي قاسمي

الروسي إيغناتيف يرفض العودة.. وبوعالية رسميًا في الترجي التونسي

الروسي إيغناتيف يرفض العودة.. وبوعالية رسميًا في الترجي التونسي

بالفيديو.. رونالدو يفاجئ زوار متحفه بهونغ كونغ

بالفيديو.. رونالدو يفاجئ زوار متحفه بهونغ كونغ

شعيبي يبدأ الموسم الجديد بِتأهّل

شعيبي يبدأ الموسم الجديد بِتأهّل

العقبي يلتحق بالكاب وعدة مباريات ودية في البرنامج

العقبي يلتحق بالكاب وعدة مباريات ودية في البرنامج

أمر نادر في مباراة الجزائر والنيجر

أمر نادر في مباراة الجزائر والنيجر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد