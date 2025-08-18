تعيين الحكم التنزاني أراجيغا لإدارة مباراة الجزائر والنيجر

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا، لإدارة مباراة المنتخب الجزائريين للمحليين والنيجر.

وسيساعد الحكم الرئيسي أراجيغا، كل من الزامبي ديانا تشيكوتيشا، والغامبي عبد العزيز بولال جاوو، بينما سيكون الإريتري تيكلو موغوس تسيغاي حكما رابعا.

ويواجه أشبال المدرب بوقرة، منتخب النيجر، أمسية الإثنين بداية من الساعة السادسة، بملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتدخل المباراة في إطار الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة إفريقيا للاعبين الحليين “الشان”.