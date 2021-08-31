تعيين السنغالي عصمان ماني ناخبا وطنيا جديدا

المنتخب الوطني للريغبي:

أعلنت الاتحادية الجزائرية للريغبي عن تعيين المدرب السنغالي عصمان ماني ناخبًا وطنيًا جديدًا لمنتخب الجزائر للريغبي، خلفًا للجزائري بومدين علام. جاء في بيان للهيئة الفيدرالية عبر صفحتها الرسمية في منصة التواصل (فيسبوك): “تحسبًا للاستحقاقات الدولية القادمة، قرّر رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي، سفيان بن حسان، تعيين عصمان ماني ناخبًا وطنيًا جديدًا للمنتخب الأول”.

واستلم عصمان ماني (38 سنة) مهامه بداية، أول أمس، فيما شكرت الاتحادية بومدين علام على العمل الذي قام به مع المنتخب الوطني بمعية طاقمه الفني”.وصرّح سفيان بن حسان: “وافق عصمان ماني على رفع التحدي الذي اقترحناه عليه، وأنا واثق من أنه سيتمتع بدعم الجميع في إطار مواصلة تطوير مشروع الريغبي الجزائري”، علمًا أنّ ماني يتمتع بخبرة طويلة في الريغبي الإفريقي، باعتباره دوليا سابقا في المنتخب السنغالي (فرانكو-سنغالي)، وهو الذي تكون في صفوف نادي راسينغ الفرنسي. وحصل ماني على شهادة التدريب من الاتحاد الدولي للريغبي، قبل أن يقود بنجاح المنتخب الجزائري لأقل من 18 سنة ثم لأقل من 20 سنة منذ عام 2018.وأضاف رئيس الاتحادية: “أنتظر من الناخب الوطني الجديد تزويدي بأسماء مساعديه الذين سيشتغلون معه خلال مغامرته الجديدة”، مبديًا ثقته في قدرة التقني السنغالي على “النجاح مع منتخب الأكابر”، وذلك في إطار مواصلة تجربته مع المنتخبات الوطنية الشبانية التي يعرف إمكانياتها تحسبًا للاستحقاقات المستقبلية. ويسعى عصمان ماني الذي أشرف على منتخب الجزائر للريغبي السباعي خلال الألعاب الإفريقية 2018 بالجزائر، إلى “إضافة ديناميكية جديدة للمنتخب الجزائري الأول” الذي يستعد لخوض الدورة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2021 الصيف المقبل.

وانتزع الفريق الوطني في جويلية الفارط بكامبالا، تأشيرة التأهل إلى المرحلة الثانية والنهائية لكأس أمم إفريقيا-2021 (ستضم 8 منتخبات)، باحتلاله وصافة المجموعة التصفوية الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف أوغندا المتصدرة (6 نقاط)، وقبل غانا (4 نقاط) المُقصاة. وسيواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره السنغالي خلال الدور ربع النهائي، وفي حال العبور يلاقي في نصف النهائي الفائز من لقاء أوغندا – كينيا.

وفي ختام التصفيات، سيتأهل أفضل فريقين عن كل مجموعة إلى كأس أمم إفريقيا المؤجلة إلى سنة 2022 بسبب جائحة كورونا، والتي تعد بمثابة آخر محطة مؤهلة -تلعب على شكل دورة في الصائفة المقبلة في بلد سيتم تعيينه لاحقًا- إلى كأس العالم فرنسا 2023 عن القارة السمراء. وتطمح الاتحادية الجزائرية للريغبي برئاسة سفيان بن حسان، إلى تأهيل منتخب الجزائر لمونديال 2023 ومواجهة منتخب “الديكة” في مقابلة “مثيرة” باعتبار أنّ غالبية اللاعبين الجزائريين من مزدوجي الجنسية وينشطون بالبطولة الفرنسية، ناهيك عن مواجهة تاريخية “محتملة” ضد منتخب نيوزيلندا العملاق.