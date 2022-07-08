-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار عبر 5 ولايات شرقية وموجة حر عبر أخرى جنوبية
منوعات

تعيين العيسى إماما لخطبة يوم عرفة يحدث جدلا واسعا لهذا السبب

الشروق أونلاين
  • 1001
  • 0
تعيين العيسى إماما لخطبة يوم عرفة يحدث جدلا واسعا لهذا السبب
ح.م
الإمام الخطيب محمد العيسى

أحدث تعيين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى خطيبا، ليوم عرفة في مسجد نمرة، بالمشاعر المقدسة، جدلا واسعا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من ردود الفعل المنتقدة، فيما أطلق مغردون وسم، “أنزلوا العيسى من المنبر”.

ورفض معلقون، إمامة العيسى لصلاة يوم عرفة، بسبب مواقفه التي أثارت الجدل خلال السنوات الماضية، ومنها زيارته للمحارق النازية، وأداؤه صلوات الجماعة فيها، بالإضافة إلى توقيعه اتفاقية مع مؤسسة توني بلير، من أجل أنشطة شبابية في التغيير العالمي، رغم مواقف توني بلير من الدول الإسلامية ومشاركته في غزو العراق.

وعبر آلاف النشطاء والمؤثرين وكذلك العديد من الدعاة ورجال الدين حول العالم، عن رفضهم لأن يكون “العيسى” هو من يخطب بالمسلمين في يوم عرفة ويرتقي منبر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . نظرا لمواقف المعروفة من إسرائيل وترويجه للتطبيع علانية واعتباره اليهود “إخوة له” بحسب تصريحات سابقة للعيسى.

وعبر وسم بعنوان “انزلوا العيسي من المنبر” ـ يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر ـ دونت آلاف التغريدات المنددة، بقرار القيادة السعودية فيما يخص “خطيب يوم عرفة”، كما طالب النشطاء بتنحية محمد العيسى عن هذه المهمة المقدسة.

وصدر عن رئاسة شؤون الحرمين البيان التالي “صدور الموافقة السامية الكريمة على قيام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام 1443ه”.

وتساءل الأمين العام المساعد لرابطة علماء المغرب العربي، في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة على تويتر : “أمثل هذا يؤتمن على شعيرة الحج؟! اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء”.

وقال حافظ اهتيشام، ناشط من باكستان “نحن المسلمون نحتج بشدة على ترشيح الحكومة السعودية لمثل هذا الشخص لخطبة الحج ونطالب باستبداله على الفور”.

مقالات ذات صلة
الجزائر يومان فقط.. تعرف على عدد أيام إجازة عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية

الجزائر يومان فقط.. تعرف على عدد أيام إجازة عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية

“نار غامضة تحت سطح البحر”.. ما حقيقتها!

“نار غامضة تحت سطح البحر”.. ما حقيقتها!

لهذا السبب رفضت واشنطن منح فيزا لمنتخب الكاراتيه الإيراني

لهذا السبب رفضت واشنطن منح فيزا لمنتخب الكاراتيه الإيراني

صحة حديث صيام يوم عرفة.. إمام الحرم المكي السابق يحسم الجدل

صحة حديث صيام يوم عرفة.. إمام الحرم المكي السابق يحسم الجدل

لهذا السبب ترجمت خطبة “عرفة” إلى 14 لغة عالمية وهذا ما جاء فيها!

لهذا السبب ترجمت خطبة “عرفة” إلى 14 لغة عالمية وهذا ما جاء فيها!

نجحنا في كسب الرهان والبرنامج الثقافي منح وهران بعدها الحضاري المتوسطي

نجحنا في كسب الرهان والبرنامج الثقافي منح وهران بعدها الحضاري المتوسطي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد