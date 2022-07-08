تعيين العيسى إماما لخطبة يوم عرفة يحدث جدلا واسعا لهذا السبب

أحدث تعيين الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى خطيبا، ليوم عرفة في مسجد نمرة، بالمشاعر المقدسة، جدلا واسعا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من ردود الفعل المنتقدة، فيما أطلق مغردون وسم، “أنزلوا العيسى من المنبر”.

ورفض معلقون، إمامة العيسى لصلاة يوم عرفة، بسبب مواقفه التي أثارت الجدل خلال السنوات الماضية، ومنها زيارته للمحارق النازية، وأداؤه صلوات الجماعة فيها، بالإضافة إلى توقيعه اتفاقية مع مؤسسة توني بلير، من أجل أنشطة شبابية في التغيير العالمي، رغم مواقف توني بلير من الدول الإسلامية ومشاركته في غزو العراق.

وعبر آلاف النشطاء والمؤثرين وكذلك العديد من الدعاة ورجال الدين حول العالم، عن رفضهم لأن يكون “العيسى” هو من يخطب بالمسلمين في يوم عرفة ويرتقي منبر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . نظرا لمواقف المعروفة من إسرائيل وترويجه للتطبيع علانية واعتباره اليهود “إخوة له” بحسب تصريحات سابقة للعيسى.

وعبر وسم بعنوان “انزلوا العيسي من المنبر” ـ يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر ـ دونت آلاف التغريدات المنددة، بقرار القيادة السعودية فيما يخص “خطيب يوم عرفة”، كما طالب النشطاء بتنحية محمد العيسى عن هذه المهمة المقدسة.

وصدر عن رئاسة شؤون الحرمين البيان التالي “صدور الموافقة السامية الكريمة على قيام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام 1443ه”.

وتساءل الأمين العام المساعد لرابطة علماء المغرب العربي، في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة على تويتر : “أمثل هذا يؤتمن على شعيرة الحج؟! اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء”.

وقال حافظ اهتيشام، ناشط من باكستان “نحن المسلمون نحتج بشدة على ترشيح الحكومة السعودية لمثل هذا الشخص لخطبة الحج ونطالب باستبداله على الفور”.