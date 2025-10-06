-- -- -- / -- -- --
أول عربي وثاني إفريقي على رأس المنظمة الأممية:

تعيين المصري خالد العناني على رأس اليونيسكو خلفا للفرنسية أودري أزولاي

تعيين المصري خالد العناني على رأس اليونيسكو خلفا للفرنسية أودري أزولاي
تم تعيين المصري خالد العناني مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

ووفقا لما أفادت به “فرانس برس”، اختار المجلس التنفيذي لليونسكو، اليوم الإثنين 6 أكتوبر، المصري خالد العناني لمنصب المدير العام للمنظمة لمدة أربع سنوات، بعد تفوقه على منافسه الكونغولي فيرمان إدوارد ماتوكو.

هذا آخر ما أدرجته الجزائر في سجل ذاكرة العالم لـ”اليونسكو”

ويبلغ العناني 54 عاما، وسبق له وأن شغل منصب وزير الآثار والسياحة في مصر بين 2016 و2022، وهو عالم مصريات. وحصل على 55 صوتا من أصل 57 في هذا التصويت، الذي من المقرر أن يصادق عليه رسميا في 6 نوفمبر خلال اجتماع المؤتمر العام لليونسكو في سمرقند بأوزبكستان.

وسيستلم خالد العناني مهامه رسميا في 14 نوفمبر المقبل، خلفا للفرنسية أودري أزولاي.

