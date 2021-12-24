تعيين بن لخضر مراد نائبا لمدوار

الإبقاء على بوسافر في منصب الأمين العام للرابطة

عين ممثل فريق شبيبة الساورة، مراد بلخضر في منصب نائب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الكروية المنعقد يوم الخميس برئاسة عبد الكريم مدوار، الذي انتخب يوم الأربعاء لعهدة ثانية على رأس الهيئة المسيرة للمنافسات، بحسب ما أفادت به الرابطة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

وأوضح نفس المصدر أنّ هذا الاجتماع قد أسفر كذلك عن “تعيين لمين كبير على رأس مصلحة المنافسات، فيما سيتم تحديد مهام بقية أعضاء المكتب التنفيذي خلال أشغال الاجتماع المقبل”.

وخلال هذا الاجتماع، جدّد رئيس الرابطة ثقته في السيد مراد بوسافر في منصب الأمين العام للرابطة ووجه له بالمناسبة عبارات الشكر على العمل الذي قام به على مستوى هذه الهيئة.

ولم يفوت مدوار فرصة عقد هذا الاجتماع، لتوجيه الشكر أيضا لمجموع أعضاء الجمعية العامة التي جددت الثقة في شخصه، ولأعضاء المكتب الفدرالي بعد إعادة انتخابه بالإجماع على رأس الرابطة.

كما قرر أعضاء المكتب التنفيذي، خلال هذا الاجتماع تنصيب خلية قانونية من أجل مرافقة ومساعدة النوادي التي لديها قضايا مع الاتحادية الدولية لكرة القدم.

وعرف هذا الاجتماع كذلك تجديد الثقة في لجنة التفكير، التي ستواصل دورها في تقديم مقترحات وحلول لمختلف المشاكل التي تواجهها الأندية. يذكر أن عبد الكريم مدوار الرئيس السابق لفريق أولمبي الشلف، كان قد انتخب على رأس الرابطة في جوان 2018، خلفا للرئيس السابق محفوظ قرباج.