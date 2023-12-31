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رياضة

تعيين بن ناصر وخليف سفيرَين لـ “اليونيسف” بِالجزائر

الشروق الرياضي
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تعيين بن ناصر وخليف سفيرَين لـ “اليونيسف” بِالجزائر
ح.م
كاترينا يوهانسن تتوسّط إسماعيل بن ناصر وإيمان خليف.

تقلّد اللاعب الدولي لِكرة القدم إسماعيل بن ناصر والملاكمة إيمان خليف مساء الأحد، منصب سفير منظمة الأمم المتّحدة للطفولة بِالجزائر.

وأشرف على الحفل مُمثّلة مُنظّمة “اليونيسف” بِالجزائر كاترينا يوهانسن.

وفي تصريحات إعلامية، قال كلّ من ناصر وخليف إنهما فخوران بِشغل هذا المنصب (سفير النّوايا الحسنة)، والتزامهما بِالعمل من أجل خدمة فئة الطفولة، وأيضا بلدهما الجزائر.

للإشارة، فإن متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي عاد إلى الجزائر، الأحد، استعدادا للمشاركة مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار (الفيديو).

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