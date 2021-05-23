تعيين جزائري على رأس جامعة كندية مرموقة

تم تعيين الباحث الجزائري مراد دبابي، عميدا لكلية جينا كودي للهندسة وعلوم الحاسوب بجامعة كونكورديا بمونتريال في كندا.

وأعلنت الجامعة، الخميس 20 ماي عبر موقعها الرسمي، أن دبابي سيتسلم مهامه اعتبارًا من 1 جوان المقبل، وستدوم عهدته لمدة خمس سنوات. بعدما كان يشغل منصب العميد المؤقت منذ ماي 2020.

وعلقت الجامعة في بيانها “سيكون قريبا لكلية جينا كودي للهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة كونكورديا عميدًا جديدًا، مراد دبابي ، الخبير في الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية وحماية البنية التحتية الحيوية، وهو أيضًا معلم ومسؤول متمرس ، سيبدأ فترة ولاية مدتها خمس سنوات في 1 يونيو”.

دبابي وحسب المصدر ذاته “قد أثبت أنه قادر على إنشاء وتنفيذ التوجه الاستراتيجي للمدرسة وأن يكون ممثلًا قويًا لكونكورديا في المجتمع”.

من جهته قال الباحث مراد دبابي “يشرفني ويقدرني أن يتم استدعائي لقيادة الكلية التي جعلتني أتطور على مدى عقدين من الزمن”.