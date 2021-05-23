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تعيين جزائري على رأس جامعة كندية مرموقة

الشروق أونلاين
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تعيين جزائري على رأس جامعة كندية مرموقة

تم تعيين الباحث الجزائري مراد دبابي، عميدا لكلية جينا كودي للهندسة وعلوم الحاسوب بجامعة كونكورديا بمونتريال في كندا.

وأعلنت الجامعة، الخميس 20 ماي عبر موقعها الرسمي، أن دبابي سيتسلم مهامه اعتبارًا من 1 جوان المقبل، وستدوم عهدته لمدة خمس سنوات. بعدما كان يشغل منصب العميد المؤقت منذ ماي 2020.

وعلقت الجامعة في بيانها “سيكون قريبا لكلية جينا كودي للهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة كونكورديا عميدًا جديدًا، مراد دبابي ، الخبير في الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية وحماية البنية التحتية الحيوية، وهو أيضًا معلم ومسؤول متمرس ، سيبدأ فترة ولاية مدتها خمس سنوات في 1 يونيو”.

دبابي وحسب المصدر ذاته “قد أثبت أنه قادر على إنشاء وتنفيذ التوجه الاستراتيجي للمدرسة وأن يكون ممثلًا قويًا لكونكورديا في المجتمع”.

من جهته قال الباحث مراد دبابي “يشرفني ويقدرني أن يتم استدعائي لقيادة الكلية التي جعلتني أتطور على مدى عقدين من الزمن”.

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التعليقات
4
  • ابونواس

    ........نخب الجزائر وأكادمييها وعلمـــائها..يبرزون ويتفوقون ويفرضون جداراتهم في أكثر من جامعة أو معهد أو مؤسسة معرفية وعلمية...فهم سادة وقادة ورواد ومراجع علمية ومعرفية في كل الحقول العلمية..يكفي أنهم مطلوبون في كل المؤسسات والجامعات خارج الوطن........هؤلاء النخب يحالون على التهميش ويعانون الضياع والموت البطيئ في الجزائر....شيئ مقرف ومقزز...

    4
  • خليفة

    للجزائر اطارات و ادمغة لا تقدر بثمن ،و لكن للاسف الدول المتقدمة هي التي تستغل و تستثمر في هذه الاطارات ، ربما لان هذه الاخيرة لم تجد المناصب المناسبة لها في بلدها الاصلي، و وجدتها في بلدان اخرى ، و لكن يمكن للدولة ان توفر الشروط المناسبة لاستقدام تلك الاطارات و الاستفادة منها في ترقية وطنها.

    5
  • محمد☪Mohamed

    هذا ضيعت الجزائر وخاصة ضيعت أولادهم ربمى يخرج منهم علماء و مبدعيين.

    6
  • محمد☪Mohamed

    ومن بعد لم تفتخر أنا أعطيكم من حولي جزائريين تخرج من الجزائر واليوم عندهم مسؤلية بعض منها تعتبرهم الجزائر مناصب حساسة ،يخدم بإخلاص لبناء وطنهم الثاني لأنهم يعلمون أنهم ينحقر في جزائر وتنطفئ نورهم . هذه إهانة للمرأة الجزائرية تلد الرجال سبغلهم دول عظمة والكرفة يقعد ذاخل الوطن مسؤل. غير هذا Covid-19 كم تصرحات المختصين في الصحة قنوات الفرنسية هم جزائريين alors que عندنا غير الشبه الطبي. تروح للطبيب يقول لك أنت لازم تداوي في فرنسا، سمعنا حثي أطباء جزائريين ذهبُ للعلاج في تونس ياللعار.

    -1

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