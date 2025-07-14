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الجزائر

تعيين حفيظ دراجي سفيرا لقيم ورسالة جمعية “البركة” الجزائرية

الشروق أونلاين
  • 2008
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تعيين حفيظ دراجي سفيرا لقيم ورسالة جمعية “البركة” الجزائرية
أرشيف
حفيظ دراجي

أعلنت جمعية “البركة” للعمل الخيري والإنساني يوم الإثنين، عن تعيين الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي سفيرا لقيمها ورسالتها، مع حمله لقب “سفير الخير والعطاء”.

وقالت الجمعية عبر موقعها الإعلامي، إن اختيار دراجي يأتي “تقديرا لمسيرته الإعلامية الثرية، وإيمانه العميق بقيم المسؤولية الاجتماعية. وحرصه المستمر على نشر ثقافة الخير والإيجابية في المجتمع”.

وقال رئيس الجمعية أحمد إبراهيمي في كلمته خلال حفل أقيم بالمناسبة، إن “هذا التعيين لم يكن قرارًا عشوائيًا. بل هو ثمرة مسيرة طويلة من الدعم والمساندة التي أبداها الإعلامي للجمعية”.

مضيفا:”لقد كان دائمًا إلى جانبنا. يدعم مشاريعنا الخيرية دون تردّد، ويلبّي دعواتنا بكل رحابة صدر. إنه الرجل المناسب في المكان المناسب، الذي دافع عن الوطن، ورفع رايته عاليا في مختلف المحافل”.

من جهته، اعتبر دراجي تعيينه سفيرا للخير والعطاء، “امتدادًا للقيم التي يؤمن بها، وتمثلها جمعية البركة، التي أصبحت اليوم قوة فاعلة في العمل الخيري، ولها مكانة بارزة على الساحتين الوطنية والدولية”.

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