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رياضة

تعيين حكام الجولة الخامسة من المحترف الأول

عمر سلامي
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تعيين حكام الجولة الخامسة من المحترف الأول
ح.م
تعيين حكام الجولة الخامسة

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، عن حكام الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى، التي تلعب مبارياتها يومي الجمعة والسبت.

وسيدير الداربي العاصمي بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الحكم مصطفى غربال بمساعدة كل من قوراري، زرهوني والحكم الرابع إلياس بوكواسة.

وسيلعب الداربي هذا الجمعة بملعب 5 جويلية، بداية من الساعة الخامسة مساء.

وعيّنت لجنة التحكيم الحكم لطفي بوكواسة لإدارة مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل، وسيساعده في مهمته كل من ابراهيم، ريموش والحكم الرابع دخان.

أما مباراة جمعية الشلف ومولودية الجزائر فسيديرها الحكم قاموح بمساعدة بوزيت وبويمة والحكم الرابع طيب بودربال.

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